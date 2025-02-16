Скандальные итоги Мюнхена: Украина будет в НАТО назло Путину и Трампу

АМ

Алиса Майская

Ну, насмешили уже весь мир ЕС со своим Зелебобиком))) Назло Трампу - это особенно смешно))) Кто будет банкет этот оплачивать, Зелик из наворованных денег? ЕС, живущая на Штатовские подачки и в долгах, как в шелках? На этот цирк уже больно смотреть, во что превратили Европу?(((