Заноза
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Заноза

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Скандальные итоги Мюнхена: Украина будет в НАТО назло Путину и Трампу

Скандальные итоги Мюнхена: Украина будет в НАТО назло Путину и Трампу

Это все-таки случилось. © РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ Посрамлены диктаторы и агрессоры, которые утверждали, что этого не будет никогда, потому что на исторических землях России войскам НАТО не бывать.

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Комментарии
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АМ
Алиса Майская
Ну, насмешили уже весь мир ЕС со своим Зелебобиком))) Назло Трампу - это особенно смешно)))  Кто будет банкет этот оплачивать,  Зелик из наворованных денег? ЕС, живущая на Штатовские подачки и в долгах, как в шелках? На этот цирк уже больно смотреть, во что превратили Европу?(((
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12 час.
Анатолий Рябенко
Вот и дождались милостей от Европы. США специально умывает руки и всё сваливают на НАТО в войне с Россией, а сами будут ухмыляться и потирать руки. Опять обман и опять настоящая война с фашизмом в Европе.
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9 час.
SA
Sergey Anatolevich
!
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6 час.
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