В Салехарде установили почтовый ящик для писем Деду Морозу

В Салехарде начался прием писем Деду Морозу. Почтовый ящик для отправки посланий новогоднему волшебнику установили в центральном почтовом отделении на улице Матросова, сообщила пресс-служба «Почты России».
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