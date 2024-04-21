Мария Захарова раскритиковала заявления Дер Ляйен и Петтери Орпо о создаваемых Россией угрозах

Обвинения в адрес РФ о якобы создании миграционного кризиса на границе с Финляндией голословны. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и премьер-министра Финляндии Петтери Орпо в ходе их посещения города Лаппеенранты вблизи границы с РФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии