Регионы России
ГлавнаяБлогПолитикаЭкономикаОбществоСпецпроектыНаш журнал
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регионы России

157 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Олег Севастопольский
    ...хедлайнером...- а,чем хуже "гвоздь программы" ???Дмитрий Певцов ст...
  • Дмитрий Королевич
    Сидите дома!Проблема с недопу...
  • Vitaly Arkhipov
    Интересная страна Россия ! Для пенсионеров инфляция 7,5 %. а для платной дороги 8%. И когда-же страна повернется лицо...На платной трассе...

Мария Захарова раскритиковала заявления Дер Ляйен и Петтери Орпо о создаваемых Россией угрозах

Мария Захарова раскритиковала заявления Дер Ляйен и Петтери Орпо о создаваемых Россией угрозах

Обвинения в адрес РФ о якобы создании миграционного кризиса на границе с Финляндией голословны. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и премьер-министра Финляндии Петтери Орпо в ходе их посещения города Лаппеенранты вблизи границы с РФ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх