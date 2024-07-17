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МИД России: в США дали украинским властям карт-бланш на удары по территории России

МИД России: в США дали украинским властям карт-бланш на удары по территории России

Глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук в своем интервью ТАСС в среду, 17 июля, заявил о том, что Вашингтон предоставил лидеру Украины Владимиру Зеленскому по нанесению новых ударов по территории России.

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