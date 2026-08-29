Телесуфлерный оператор в США выиграл и потерял 107 тыс. долларов

Оператор телесуфлера из США выиграл 107 тыс. долларов на ставках относительно речей Дональда Трампа, но был оштрафован на 172 тыс.
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