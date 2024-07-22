Почему необходимо быть осторожным при посещении Средиземного моря?

<p>Средиземное море - это одно из самых популярных направлений для отдыха и отпуска. Многие люди мечтают о пляжных каникулах, восхищаются бескрайними песчаными пляжами и удивительным морепродуктовым меню.
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