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100 Дорог

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Почему необходимо быть осторожным при посещении Средиземного моря?

Почему необходимо быть осторожным при посещении Средиземного моря?

<p>Средиземное море - это одно из самых популярных направлений для отдыха и отпуска. Многие люди мечтают о пляжных каникулах, восхищаются бескрайними песчаными пляжами и удивительным морепродуктовым меню.

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