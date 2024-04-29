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Доусон считает, что «Тоттенхэм» должен был бить пенальти перед 2-м голом «Арсенала»: «Если бы Кулусевски упал сразу – была бы точка. Но он пытался честно устоять на ногах»

Вчера в матче 35-го тура АПЛ «Арсенал» в гостях победил «Тоттенхэм» (3:2). После матча бывший защитник «шпор» Майкл Доусон заявил, что перед вторым голом «канониров», «Тоттенхэм» должен был получить пенальти за фол Леандро Троссарда на Деяне Кулусевски в штрафной площади гостей.

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