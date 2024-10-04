В ряде регионов РФ будут созданы центры для принудительных работ осужденных

ФСИН РФ создаст в Калмыкии, Карелии, Кировской и Оренбургской областях исправительные центры для отбывания принудительных работ, говорится в распоряжении правительства России, 4 октября опубликованного на официальном портале правовой информации.
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