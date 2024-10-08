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Царьград

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Не уследили – будете наказаны: Родителей хотят привлечь к ответственности за употребление алкоголя детьми

Не уследили – будете наказаны: Родителей хотят привлечь к ответственности за употребление алкоголя детьми

Родители, чьи несовершеннолетние дети употребляют алкоголь, будут оштрафованы.В Государственной думе предложили ввести административную ответственность для родителей и опекунов, чьи несовершеннолетние дети употребляют алкоголь.

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