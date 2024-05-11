RT проанализировал развитие наступления ВС России в Харьковской области

RT проанализировал развитие наступления российских войск в Харьковской области. В настоящий момент можно с уверенностью сказать, что с 10 мая боевые действия на этом направлении идут динамично и обстановка постоянно меняется, однако некоторые предварительные выводы сделать уже можно.