RT проанализировал развитие наступления ВС России в Харьковской области

RT проанализировал развитие наступления российских войск в Харьковской области. В настоящий момент можно с уверенностью сказать, что с 10 мая боевые действия на этом направлении идут динамично и обстановка постоянно меняется, однако некоторые предварительные выводы сделать уже можно.
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