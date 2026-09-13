История парикмахерских: от Древней Греции до советской «Чародейки»

Что общего у афинского философа V века до нашей эры, чернокожей предпринимательницы из Гарлема 1920-х и советской модницы с очередью в «Чародейку»? Каждый из них проводил в парикмахерском кресле часы — не ради стрижки, а ради разговора.
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