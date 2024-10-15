Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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"Нужно понимать ценность мигрантов": Как "дяди Туралы" из диаспор стали хозяевами в России

  КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА Оказывается, что в России иностранец может выжить и без диаспоры «Европейцы и американцы, переехавшие в Россию, не создают своих диаспор, они едут сюда, чтобы стать частью российского общества».

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