Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

10 131 подписчик

Запад негодует: эти русские опять играют не по правилам. Откровения Столтенберга. Эстония всë пропустила...

Запад негодует: эти русские опять играют не по правилам. Откровения Столтенберга. Эстония всë пропустила...

ДМИТРИЙ  МАТВЕЕВ Кадровые перестановки в России вызвали настоящий переполох в западной прессе. Очевидно, не готовой к реакции на такие новости.

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Комментарии
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Владимир Соловьев
НЕГОДОВАНИЕ ЕВРОПЫ ВЫЗВАНО ТЕМ, ЧТО ТУЗЕМЦЫ (ЭТО ОСТАЛЬНОЙ МИР) ПОЗВОЛЯЮТ СЕБЕ &quot;ЛИШНЕГО&quot;. НО ТАКОЙ ЖЕ ПОДХОД И У АМЕРИКАНЦЕВ К ЕВРОПЕ: ОНА ТО ЖЕ ПО СРАВНЕНИЮ С США  ТУЗЕМЕЦ!
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