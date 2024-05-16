Запад негодует: эти русские опять играют не по правилам. Откровения Столтенберга. Эстония всë пропустила...

Владимир Соловьев

НЕГОДОВАНИЕ ЕВРОПЫ ВЫЗВАНО ТЕМ, ЧТО ТУЗЕМЦЫ (ЭТО ОСТАЛЬНОЙ МИР) ПОЗВОЛЯЮТ СЕБЕ "ЛИШНЕГО". НО ТАКОЙ ЖЕ ПОДХОД И У АМЕРИКАНЦЕВ К ЕВРОПЕ: ОНА ТО ЖЕ ПО СРАВНЕНИЮ С США ТУЗЕМЕЦ!