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Марчмент, Мэттьюс и Штюцле – звезды дня в НХЛ

НХЛ подвела итоги игрового дня в лиге.  Первая звезда – форвард «Флориды» Мэйсон Марчмент с 6 (2+4) очками и повторением клубного рекорда Олли Йокинена в матче с «Коламбусом» (8:4).

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