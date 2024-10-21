ВС РФ нанесли удары по местам скопления офицеров ВСУ и наемников — подполье

Серию ударов по местам расположения офицеров ВСУ и высокопоставленных западных наемников в Кривом Роге нанесли российские войска, сообщил 21 октября координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев РИА Новости.
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