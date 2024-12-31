Театр абсурда
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Театр абсурда

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"Алиева можно сделать шелковым за сутки": азербайджанский бизнес в России призвали зажать

"Алиева можно сделать шелковым за сутки": азербайджанский бизнес в России призвали зажать

Лимитроф разбушевался.  Намедни с    негодованием  узрела,   как   некоторые   браЦконародники  и  соплежуи   не только    оправдывали   пана  Алиева,  устроившего    форменную  истерику,  но ещё  и называли Азербайджан   нашим  "стратегическим  партнёром"  и  даже "страной, которая в случае глобальной опасности гарантировано встанет с нами в один ряд".

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Комментарии
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Леонид Руси
Если чурка, он и президент, чурка...
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14 час.
Валерий Беседин
Что-то Алиев быстро забыл про Крокус, владельцами которого являются близкие ему люди. Как и чем он ответил за почти 1,5 сотни загубленных жизней?!!! (((
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13 час.
Alex Nемо
Автор совершенно верно осветил проблемы. Вопрос в том кто их будет решать...
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8 час.

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