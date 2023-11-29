Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Назван очень ранний признак деменции

Назван очень ранний признак деменции

Апатия может появляться за многие годы до начала угасания умственных способностей. Unsplash.com/CC 0 Об этом предупреждают исследователи из Кембриджского университета (Великобритания).

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