Спецназ «Ахмат» обнаружил зажигалку солдата ВСУ с загадочным вопросом

Во время зачистки Суджи в руки "Аида" попала любопытная вещица.В ходе операции по зачистке Суджи и её окрестностей бойцы спецназа "Ахмат" сделали необычную находку, о которой рассказал командир отряда «Аид» в своем Telegram-канале.