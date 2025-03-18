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Царьград

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Спецназ «Ахмат» обнаружил зажигалку солдата ВСУ с загадочным вопросом

Спецназ «Ахмат» обнаружил зажигалку солдата ВСУ с загадочным вопросом

Во время зачистки Суджи в руки "Аида" попала любопытная вещица.В ходе операции по зачистке Суджи и её окрестностей бойцы спецназа "Ахмат" сделали необычную находку, о которой рассказал командир отряда «Аид» в своем Telegram-канале.

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