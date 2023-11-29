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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Интер» сделал 3:3 с «Бенфикой» после 0:3 в первом тайме. В перерыве на ничью давали 28.00

«Бенфика» и «Интер» сыграли вничью (3:3) в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Итальянский клуб проигрывал после первого тайма со счетом 0:3.

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