В главной роли — мем: Сергей Жуков, Валерия Ланская и Виктор Хориняк

18 марта в Москве состоялась премьера фантастической семейной комедии «Ждун». Фильм зрителям представила съемочная группа: режиссёр Дмитрий Суворов, музыкальный продюсер Сергей Жуков и исполнители главных ролей Виктор Хориняк, Владислав Ветров, Никита Тарасов, Маргарита Силаева и другие.
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