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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Тоттенхэм» победил «Ман Сити» в 3 из 4 матчей. Сегодня на лондонцев дают гигантские 10.50

«Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» встретятся в 14-м туре АПЛ. В 3 из 4 последних личных встреч победил лондонский клуб.

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