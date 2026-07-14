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В Москве назвали марки автомобилей, которые чаще всего эвакуируют

В Москве назвали марки автомобилей, которые чаще всего эвакуируют

В Москве подвели итоги работы эвакуационных служб за прошедший период 2026 года. По данным столичного департамента транспорта, на специализированные стоянки отправили более 1200 автомобилей, владельцы которых нарушили правила установки государственных регистрационных знаков или использовали поддельные номера.

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