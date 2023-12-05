Конец истории гегемона: Цена на золото добьёт США

Русский сенатор указал на признак конца американской гегемонии.В мире зашкаливают цены на золото. На этот факт обратил внимание русский сенатор, глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
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