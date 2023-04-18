Слово и дело

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Россияне холодно встретили новый трейлер «Ста лет тому вперед»

Россияне холодно встретили новый трейлер «Ста лет тому вперед»

Пользователи YouTube подвергли критике новый трейлер фильма «Сто лет тому вперед». Свое негодование они выразили в комментариях под роликом.

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