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«Челси» готов заплатить 75 млн евро за вратаря «Порту» Кошту тремя траншами. 25 млн – сразу (A Bola)

Как утверждает A Bola, лондонский клуб заинтересован в подписании 23-летнего голкипера. «Порту» требует за него 75 млн евро – такая сумма прописана в контракте игрока в качестве отступных.

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