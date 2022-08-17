Русская весна

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Байден подписал закон о борьбе с инфляцией: будут выделены $370 млрд на чистую энергетику

Байден подписал закон о борьбе с инфляцией: будут выделены $370 млрд на чистую энергетику

Президент США Джо Байден подписал закон о борьбе с инфляцией. Он подразумевает выделение $370 млрд на чистую энергетику и достижение климатических целей и $64 млрд на снижение стоимости лекарств и медицинских страховок, а также налоговую реформу.

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