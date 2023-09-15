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Женская НБА. Плей-офф. «Нью-Йорк» против «Вашингтона», «Даллас» сыграет с «Атлантой»

В субботу, 16 сентября, продолжится первый раунд плей-офф женской НБА. «Нью-Йорк» против «Вашингтона», «Даллас» сыграет с «Атлантой».

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