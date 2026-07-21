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МОСИНФОРМ

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Парк им. Артема Боровика обновят на юго-востоке Москвы

Парк им. Артема Боровика обновят на юго-востоке Москвы

Специалисты комплекса городского хозяйства проведут работы по благоустройству парка имени Артема Боровика в районе Марьино на юго-востоке столицы.

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