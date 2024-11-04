Три мемориала восстановили в Лихославльском округе

В Лихославльском округе отремонтировали и восстановили три мемориала. Как сообщили в муниципалитете, по соглашению с Министерством молодежной политики Тверской области о предоставлении субсидии из бюджета субъекта РФ местному бюджету на территории округа завершились работы по обустройству и восстановлению Обелиска в селе Ильинское, воинских мемориалов в селах Толмачи и Вышково.