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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Газизов о «Динамо» Махачкала и Джикии: «Не предлагали ему перейти к нам. Прекрасно понимаем, что вряд ли потянем запросы»

Ранее «Спартак» решил не продлевать контракт с 30-летним защитником, выступавшим за клуб с 2017 года.

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