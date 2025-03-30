России и США необходимо поладить друг с другом, чтобы привлечь Украину к ответственности. Такое мнение в интервью британскому журналисту Джорджу Галлоуэю, опубликованному на YouTube, высказал бывший сотрудник американского Центрального разведуправления (ЦРУ) Скотт Риттер.