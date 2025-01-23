Украина Владимир Зеленский Финансовая помощь Запад США Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому (срок полномочий истек 20 мая 2024 года) не следует забывать об оказанной помощи Украины странами Запада, тогда как он только и делает, что говорит о том, что ему нужны новые гранты.