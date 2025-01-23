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23.01.25==Журналист Боуз указал на неблагодарность Зеленского после жалоб на помощь Запада  

23.01.25==Журналист Боуз указал на неблагодарность Зеленского после жалоб на помощь Запада  

 Украина  Владимир Зеленский  Финансовая помощь  Запад  США   Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому (срок полномочий истек 20 мая 2024 года) не следует забывать об оказанной помощи Украины странами Запада, тогда как он только и делает, что говорит о том, что ему нужны новые гранты.

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