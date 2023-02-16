Военное обозрение

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В ночное время суток взрывы были слышны в Полтавской, Черкасской, Львовской и других областях Украины

В ночное время суток взрывы были слышны в Полтавской, Черкасской, Львовской и других областях Украины

Удары с применением беспилотников продолжились в ночь на 16 февраля (четверг). Сообщается о том, что власти Украины объявили воздушную тревогу над существенной частью территории страны в вечернее и ночное время суток.

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