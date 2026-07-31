«Чтобы захватить Испанию, не обязательно вводить армию»: о ситуацию в Сеуте Из испанской Сеуты продолжает поступать информация о том, что анклав сталкивается с беспрецед.
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«Чтобы захватить Испанию, не обязательно вводить армию»: о ситуацию в Сеуте Из испанской Сеуты продолжает поступать информация о том, что анклав сталкивается с беспрецед.
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