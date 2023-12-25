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Как Кириенко и Ковальчук превратили VK в рупор Кремля, Навальный нашелся за полярным кругом и новая схема «Райффайзена»

Как Кириенко и Ковальчук превратили VK в рупор Кремля, Навальный нашелся за полярным кругом и новая схема «Райффайзена»

Два года назад VK сменила акционеров и руководство. Вместо миллиардера Алишера Усманова ее владельцами стали друг Владимира Путина Юрий Ковальчук и «Газпром-медиа», а гендиректором — сын Сергея Кириенко Владимир.

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