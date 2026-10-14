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62ИНФО | Новости Рязани

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Вопросы ЖКХ и состояния дорог обсудили на личном приеме у мэра Рязани

Вопросы ЖКХ и состояния дорог обсудили на личном приеме у мэра Рязани

Мэр Рязани Борис Ясинский провел личный прием граждан. Как сообщает пресс-служба мэрии, поднимались вопросы благоустройства, качества городских дорог и ЖКХ.

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