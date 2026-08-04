Склад Wildberries под Самарой сгорел после атаки дронов

Склад Wildberries в Самарской области, подвергшийся 2 августа воздушной атаке, сгорел практически на полностью, сообщил глава областного минпромторга Денис Гурков 4 августа на совещании, которое транслировалось в соцсети «ВКонтакте» Как заявил Гурков, из 180 000 кв.
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