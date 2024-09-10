Шойгу: блокировка активов РФ показывает, что миру надо уходить от доллара

Блокировка активов Центробанка России показывает, что миру нужно уходить от доллара. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в рамках встречи высоких представителей БРИКС по вопросам безопасности в Санкт-Петербурге, передает РИА Новости.