Шойгу: блокировка активов РФ показывает, что миру надо уходить от доллара

Блокировка активов Центробанка России показывает, что миру нужно уходить от доллара. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в рамках встречи высоких представителей БРИКС по вопросам безопасности в Санкт-Петербурге, передает РИА Новости.
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