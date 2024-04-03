Зеленский: Путин может оставить Крым себе, но Азовское побережье пусть вернёт

Почему в Киеве резко решили сменить условия переговоров? Президент Украины Владимир Зеленский допустил, что переговоры Москвы и Киева могут начаться до того, как незалежной удастся выйти на границы 1991 года.
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