Конфликта нет: Дворкович ответил на требование Карлсена об отставке

МОСКВА, 4 февраля, ФедералПресс. Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович, находясь в замешательстве от требования покинуть свой пост, подчеркнул, что не видит причин для такого решения.
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