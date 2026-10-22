Президент поручил снижать зависимость от импортных компонентов и оборудования. Наиболее значимые достижения России в высокоточном производстве последних лет связаны прежде всего со станкостроением и промышленной робототехникой, микроэлектроникой, авиадвигателестроением и медицинским оборудованием.