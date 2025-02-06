«АвтоВАЗ» отказывается от производства автомобилей на «Автозаводе Санкт-Петербург» Юлия ЧелкановаНедавно в СМИ появилась информация о том, что «Автозавод Санкт-Петербург» намерен прекратить выпуск модели Xcite в ближайшие месяцы.