«АвтоВАЗ» отказывается от производства автомобилей на «Автозаводе Санкт-Петербург» Юлия ЧелкановаНедавно в СМИ появилась информация о том, что «Автозавод Санкт-Петербург» намерен прекратить выпуск модели Xcite в ближайшие месяцы.
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