Существует шесть продуктов, способных очистить кровь. О них рассказал преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Госуниверситета просвещения и практикующий хирург Александр Умнов в беседе с «Известиями».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии