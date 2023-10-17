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Новый Нижегородский

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Израиль попросил США выделить срочную помощь на $10 млрдИзраиль...

Израиль попросил США выделить срочную помощь на $10 млрдИзраиль...

Израиль попросил США выделить срочную помощь на $10 млрдИзраиль запросил у США чрезвычайную помощь в размере $10 млрд, что в пять раз больше суммы, которую Белый дом планировал согласовать в Конгрессе для выделения Израилю и Украине, рассказали The New York Times три информированных источника среди американских чиновников.

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