Израиль попросил США выделить срочную помощь на $10 млрдИзраиль запросил у США чрезвычайную помощь в размере $10 млрд, что в пять раз больше суммы, которую Белый дом планировал согласовать в Конгрессе для выделения Израилю и Украине, рассказали The New York Times три информированных источника среди американских чиновников.