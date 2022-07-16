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Лозанна (WTA). 1/2 финала. Потапова сыграет с Данилович, Гарсия встретится с Мартич

Анастасия Потапова сыграет с Ольгой Данилович за выход в финал турнира в Лозанне. Сетка турнира здесь.

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