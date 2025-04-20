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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Никишин о перелете в США: «Хоть две недели бы ехал. Так долго ждал, что было без разницы»

Ранее бывший защитник СКА прибыл в расположение «Каролины» и провел первые тренировки с командой. Во время общения с журналистами в качестве переводчика для Никишина выступил его одноклубник Петр Кочетков.

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