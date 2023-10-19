В Пентагоне рассказали о своих данных по атаке на больницу в Газе

Официальный представитель Пентагона, Патрик Райдер, заявил, что Министерство обороны США не намерено полагаться на информацию из СМИ при проведении "оценки" причин попадания ракеты в больницу в секторе Газе.
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