Таджик приставал к подростку в Ленобласти: делом сразу занялся СК

Стало известно, что СКР возбудил уголовное дело по части 1 статьи 135 УК России.В Ленобласти следователи СКР возбудили уголовное дело по факту совершения развратных действий в отношении девочки-подростка.
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