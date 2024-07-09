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Царьград

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Таджик приставал к подростку в Ленобласти: делом сразу занялся СК

Таджик приставал к подростку в Ленобласти: делом сразу занялся СК

Стало известно, что СКР возбудил уголовное дело по части 1 статьи 135 УК России.В Ленобласти следователи СКР возбудили уголовное дело по факту совершения развратных действий в отношении девочки-подростка.

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