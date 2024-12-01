В ВСУ неожиданно инициировали переговоры с Россией: новые шаги к миру? Ирэн ОрлонскаяВ российских СМИ появилась информация, что украинские военные, находящиеся на передовой в Донбассе, выразили мнение, что единственным возможным решением затяжного конфликта с Россией являются переговоры.