В ВСУ неожиданно инициировали переговоры с Россией: новые шаги к миру? Ирэн ОрлонскаяВ российских СМИ появилась информация, что украинские военные, находящиеся на передовой в Донбассе, выразили мнение, что единственным возможным решением затяжного конфликта с Россией являются переговоры.
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