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Царьград

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В Прикамье простились с погибшим на СВО отцом четверых детей Алексеем Шиловым

В Прикамье простились с погибшим на СВО отцом четверых детей Алексеем Шиловым

Алексей родился в 1978 году в поселке Зюкайка.В Верещагинском округе Пермского края состоялась церемония прощания с Алексеем Шиловым, отцом четверых детей, погибшим во время проведения спецоперации на Украине.

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ЭА
Эльдар Алиев
🙏🙏🙏💐💐💐💐🫡Вечная память Героям 🙏Царство небесное 🙏🙏🙏💐💐💐💐🇷🇺
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